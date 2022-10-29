السوداني يوجه بتطوير عمل العيادات الطبّية الشعبية والمراكز الصحية في عموم العراق

2022/10/29 | 17:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم السبت، خلال زيارته

مقر وزارة الصحة، بضرورة تطوير عمل

العيادات الطبّية الشعبية والمراكز

الصحية في عموم العراق.

وأكد السوداني خلال اجتماع مع الوزير

والكا

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