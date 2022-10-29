الداخلية تحدّد تصنيف الجواز العراقي عالمياً وتقسمه إلى أربع فئات

2022/10/29 | 17:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن

مرتبة الجواز العراقي عالمياً، فيما

أحصت فئاته وأعداد الصادرة منه خلال

عام.

وقال مدير شؤون الجوازات العامة في

الوزارة، العميد الحقوقي ماجد عدنان

أحمد، إن "الجواز

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