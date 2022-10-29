الهند تمدد القيود على تصدير السكر عاماً آخر حتى أكتوبر 2023

2022/10/29 | 17:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت الحكومة الهندية، في بيان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إن الهند، أكبر منتج للسكر في العالم، مددت القيود المفروضة على تصدير السكر لمدة عام حتى أكتوبر/تشرين الأول 2023.وكانت الهند قد فرضت في مايو/أيار الماضي قيوداً على الصادرات حتى نهاية هذا الشهر لاحتواء ارتفاع الأسعار المحلية بعد صادرات قياسية.



ومن المتوقع أن تنتج الهند محصولاً قياسياً من السكر هذا العام، ما قد يسمح لنيودلهي بالسماح بتصدير ما يصل إلى 8 ملايين طن، حسبما قالت الحكومة ومسؤولو الصناعة هذا الشهر.رويترز

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