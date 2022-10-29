مونديال قطر.. وزارة الخارجية تستدعي السفير الألماني وتسلمه مذكرة احتجاج

2022/10/29 | 17:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت وزارة الخارجية القطرية السفير ألالماني، كلاوديوس فيشباخ، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، بخصوص التصريحات التي أدلت بها وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، بشأن مونديال قطر.

وكانت نانسي فيزر، قد وجهت انتقادات حادة لقرار منح حق استضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم لقطر، وذلك على هامش زيارتها إلى الدوحة يوم الاثنين المقبل.

وقالت فيزر المسؤولة أيضا عن ملف الرياضة في ألمانيا في مقابلة مع شبكة “إيه آر دي” أمس الخميس “بالنسبة لنا كحكومة ألمانيا، فإن حق الاستضافة هذا خادع للغاية”.

وأضافت: “هناك معايير ينبغي الالتزام بها، وسيكون من الأفضل عدم منح حق استضافة البطولات لمثل هذه الدول”.

وأكدت وزيرة الداخلية الألمانية، أن المعايير الضرورية التي ينبغي الامتثال لها من أجل استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، يجب أن تتضمن “احترام حقوق الإنسان” و” مبادئ الاستدامة”.

وأوضحت فيزر، أنها ستحدد بعد زيارتها لقطر ما إذا كانت ستتابع مباريات كأس العالم أم لا.

وقالت الخارجية القطرية في بيان لها إن الوزارة استدعت يوم الجمعة، سعادة الدكتور كلاوديوس فيشباخ، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، أعربت فيها عن خيبة أمل دولة قطر ورفضها التام وشجبها للتصريحات التي أدلت بها سعادة السيدة نانسي فيزر، وزير الداخلية الألمانية، في حق استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022، كما طالبت بتوضيحات بشأن هذه التصريحات.

وأشارت إلى أن الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، قام بتسليم المذكرة.

وأعربت المذكرة عن رفض دولة قطر التام لهذه التصريحات بحق دولة تمثل استضافتها لبطولة كأس العالم انصافا لمنطقة ظلت تعاني من صورة نمطية ظالمة لعقود، مؤكدة أن دولة قطر ماضية في تنظيم واحدة من أفضل البطولات من أجل إظهار حضارة المنطقة وتراثها لكل العالم، وتعزيز قيم التسامح بين كافة الشعوب.

وأكدت المذكرة أن صدور هذه التصريحات من الوزيرة الألمانية قبل زيارتها الرسمية للدوحة الأسبوع المقبل، يخالف الأعراف والتقاليد الدبلوماسية، خصوصا في ظل العلاقات المتميزة بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية في كافة المجالات.

ولفتت المذكرة إلى أن أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة أشادت بإصلاحات دولة قطر في مجال العمال، لكونها اصلاحات فعّالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات من التخطيط المدروس، مشيرة إلى أنها تضمنت عدة جوانب منها إصلاحات عديد لقوانين العمل والممارسات المتعلقة بها.

إلى ذلك وصف الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، تصريحات الوزيرة الألمانية، بأنها مرفوضة ومستهجنة ومستفزة للشعب القطري، مشددا على أنه ليس مقبولا تسجيل الساسة مواقف للاستهلاك المحلي على حساب علاقات بلدانهم مع الدول الأخرى.

وأشار الدكتور الأنصاري إلى أن دولة قطر ظلت منذ أن نالت شرف استضافة كأس العالم تتعرض إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف، مضيفا أن الحملة تواصلت واتسعت لتتضمن افتراءات وازدواجية معايير، لافتا إلى أن قطر تستمر في مسيرة التنمية وتعزيز مكانتها الدولية، غير ملتفتة لهذه الحملات، وهي تستعد حاليا لأن تكون خلال كأس العالم محطة للتواصل الحضاري وتعزيز التفاهم بين الشعوب في إطار من الاحترام المتبادل.

المصدر: “mofa.gov.qa”

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