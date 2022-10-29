فورد تتكبد 827 مليون دولار خسائر

2022/10/29 | 17:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكبدت شركة صناعة السيارات الأمريكية فورد، خسارة صافية في الربع الثالث، بلغت 827 مليون دولار، متأثرة بمشاكل سلسلة التوريد والاستثمار في وحدة المركبات ذاتية القيادة.

وتراجعت أرباح فورد المعدلة، قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بنسبة 40%، لتسجل 1.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، متجاوزة بشكل طفيف توقعاتها المعلنة سابقًا البالغة 1.7 مليار دولار.

وبلغت ربحية السهم المعدلة 0.30 دولار، مقابل 0.27 دولار متوقعة، فيما بلغت عائدات السيارات، 37.2 مليار دولار، مقابل 36.25 مليار دولار مقدرة.

وأكدت شركة صناعة السيارات الأمريكية، أن إيرادات الربع الثالث قفزت إلى 39.4 مليار دولار بزيادة 10% عن العام الماضي، بينما بلغت الأرباح التشغيلية المعدلة 1.8 مليار دولار.

وأرجعت فورد النتائج إلى نقص قطع الغيار التي أثرت في 40 إلى 50 ألف سيارة، بالإضافة إلى مليار دولار إضافي في تكاليف الموردين غير المتوقعة خلال الربع الثالث.

ورغم ذلك، أعادت الشركة التأكيد على توقعاتها للعام بأكمله لأرباح 2022 المعدلة قبل الفوائد والضرائب، التي تتراوح بين 11.5 مليار دولار إلى 12.5 مليار دولار.

وسرعت شركات صناعة السيارات التقليدية إنتاج موديلاتها الكهربائية في السنوات الأخيرة، بعد التحدي الذي واجهته مع شركة تيسلا وغيرها من الشركات الناشئة.

أعلنت فورد أنها تخطط لإنفاق 50 مليار دولار على إنتاج السيارات الكهربائية بحلول عام 2026، وذكرت أنها تهدف إلى خفض الإنفاق على السيارات التقليدية بما يصل إلى 3 مليارات دولار سنويًا.

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