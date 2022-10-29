2022/10/29 | 18:01 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصناعة توضح حقيقة توقف 60 ألف معمل ومصنع في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/29 | 18:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة توضح حقيقة توقف 60 ألف معمل ومصنع في العراق) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصناعة توضح حقيقة توقف 60 ألف معمل ومصنع في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).