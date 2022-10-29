كأس العالم فيفا قطر 2022: عرض النسخة الأصلية من الكأس في أوروغواي

2022/10/29 | 18:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

وصلت النسخة الأصلية لكأس العالم، إلى عاصمة أوروغواي (منتيفديو)، وذلك ضمن الجولة العالمية للكأس التي تستهدف 52 دولة في العالم قبل أن تعود إلى الدوحة التي انطلقت منها.

ورافق الكأس العالمية، لاعب المنتخب البرازيلي السابق لوسيو الذي توج بلقبها مع منتخب بلاده في نسخة 2002 التي أقيمت في كوريا واليابان.

وتولى لوسيو عرض الكأس للجماهير والحضور بأورغواي مقدما الشكر والتقدير لدولة أورغواي التي نظمت أول نسخة من بطولات كأس العالم وتوج بها منتخبها عام 1930.

وتمنى لوسيو التوفيق لمنتخب أورغواي في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، مؤكدا أن المشاركة في المونديال تعتبر حلما لكل لاعبي كرة القدم في العالم باعتباره الحدث الأكبر.

وأشار اللاعب البرازيلي إلى قوة منتخب أوروغواي وما يضمه من أسماء مميزة في الدوريات الكبرى، مما يعزز حظوظه في الفوز باللقب في قطر.

وستعرض الكأس للجماهير في أوروغواي على ملعب (سينتناريو) المصنف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمن التراث التاريخي للعبة.



وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث قد أتاحت الفرصة للجماهير لرؤية الكأس الأصلية بالعديد من مناطق الدوحة ضمن جولة الترويج للكأس قبل 3 أشهر.

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