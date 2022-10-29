قوات الأمن الإيرانية تستهدف مستشفى وسكنا للطلاب والمتظاهرون يردون: الموت للديكتاتور

2022/10/29 | 18:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة حصلت عليها فرانس برس خارج إيران بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 2022 تظهر متظاهرين إيرانيين خلال تظاهرة في طهران © ا ف ب/ارشيف باريس (أ ف ب) – استهدفت قوات الأمن الإيرانية مستشفى وسكنا للطلاب، وفق ما أفادت مجموعة حقوقية السبت، تزامنا مع دخول الحركة الاحتجاجية التي أثارتها وفاة مهسا أميني أسبوعها السابع.توفيت أميني، وهي […]

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