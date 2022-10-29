كاميرا ترصد أسد جبل يختبىء قرب مدرسة ابتدائية بكاليفورنيا.. شاهد ما حدث

2022/10/29 | 18:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة أثارت الرعب، رصد أسد جبل يتجول بالقرب من مدرسة ابتدائية في أحد أحياء مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية ، مما دفع مسؤولي الحياة البرية لمحاولة القبض على الحيوان ونقله الى موطن مناسب.وتلقت الشرطة ومسؤولو الحياة البرية مكالمة تفيد بوجود أسد جبل في المنطقة في حوالي الساعة 10 صباحًا، مما دفع مدرسة “Brentwood Science Magnet” الابتدائية إلى الإغلاق مؤقتًا حيث عملت السلطات ببنادق المهدئات على القبض على الحيوان بأمان.

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