الحشد الشعبي يطيح بأحد مروجي المخدرات في نينوى

2022/10/29 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن الاطاحة بأحد مروجي المخدرات في محافظة نينوى.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "قوة من الفوج الأول في اللواء 30 بالحشد الشعبي تمكنت من القاء القبض على أحد المروجين للمخدرات في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى".

وبينت أن "ذلك جاء خلال مهمة مشتركة بين قوة من الفوج الأول في اللواء 30 بالحشد الشعبي ومكافحة المخدرات في قضاء الحمدانية، اسفرت عن القاء القبض على أحد المروجين للمخدرات".

وأكدت أنه "تم اتخاذ الإجراءات الأصولية بحقه".

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