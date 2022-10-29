هل يمكن للبرلمان الغاء قرارات حكومة الكاظمي؟.. قانوني يجيب

2022/10/29 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علق الخبير القانوني أمير الدعمي، اليوم السبت، على إمكانية الغاء القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة، برئاسة مصطفى الكاظمي من قبل مجلس النواب العراقي.

وقال الدعمي، لـ(بغداد اليوم) إن "مجلس النواب العراقي لا يملك أي صلاحية لإلغاء القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة، برئاسة مصطفى الكاظمي، فهذا ليس من مهامه او عمله".

وبين أن "الغاء او تعديل أي قرار حكومي سابق هو من صلاحية الحكومة العراقية الجديدة، وليس البرلمان"، مبينا ان "حكومة السوداني يحق لها الغاء أي قرار او تعديله وكذلك الاتفاقيات الدولية، وفق ما تراه مناسبا مع برنامجها الحكومي".

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