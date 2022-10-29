السوداني لكوادر وزارة الصحة: فريق خاص سيتابع أدق التفاصيل

2022/10/29 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أبلغ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كوادر وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تشكيل فريق حكومي مختص لمراقبة اداء الوزارة، فيما وجه بتطوير العيادات الطبية الشعبية في عموم البلاد.

وذكر بيان لمكتب السوداني تلقته (بغداد اليوم) انه "زار مقر وزارة الصحة، ورأس فور وصوله اجتماعا ضمّ وزير الصحة والكوادر الإدارية والفنية المتقدمة بالوزارة"، مؤكدا على " ضرورة النهوض بالقطّاع الصحي الذي يمثل أولوية للحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري"..

وأشار السوداني الى ان " الوزارة وعملها سيحظيان بدعم مباشر من رئاسة الوزراء، وأن فريقا للمتابعة جرى تكليفه لتقصّي أدق التفاصيل في العمل الخدمي والإداري والفنّي للوزارة".

ووجّه "بضرورة تطوير عمل العيادات الطبّية الشعبية والمراكز الصحية في عموم العراق، والارتقاء بما تقدّمه من خدمة للمواطنين في المناطق السكنية".

كما أكد على "أهمية توطين صناعة الأدوية محليًا، وضرورة رعاية الطبقات الفقيرة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بما يتناسب مع دخلها المحدود".

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