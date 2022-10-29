العمالة الاجنبية والتجربة

2022/10/29 | 18:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عادل الموسوي

العمل بالنسبة للرجل مهم جدا لحفظ

الكرامة والمكانة..



ومن دون العمل، يكون

ذليلا تحسب عليه انفاسه، لا ياكل هنيئا

ولا ينام مرتاحا، ولا يقضي اوقات فراغه

-وكلها فارغة- دون نظرات حانقة

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