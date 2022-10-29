الاعلام النوعي والكاريزما التافهة

2022/10/29 | 18:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبير القيسي

في خضم التطور التكنولوجي الحاصل على

مستوى العالم ككل..



حيث تغيرت شخصيات

التلفزيون بفعل تعاقب الاجيال وكذلك ما

حدث في العملية السياسية فالعراق لم

يبقَ ذا حكماً دكتاتورياً بل أصبح

منا

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