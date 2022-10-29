2022/10/29 | 18:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: M9z-Mr7H2cU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دخول حمام الفساد مش زي خروجه.. السوداني يدخل عش الدبابير | اخبار السادسة 2022/10/29) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دخول حمام الفساد مش زي خروجه.. السوداني يدخل عش الدبابير | اخبار السادسة 2022/10/29) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).