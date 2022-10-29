2022/10/29 | 18:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني اعلنت روسيا ،اليوم السبت، عزمها على أن تطرح أمام مجلس الأمن الدولي قضية هجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت ميناء سيفاستوبول في القرم، إضافة الى الانفجارات التي خلفت أضرارا في خطي انابيب نورد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تطرح أمام مجلس الأمن قضية هجمات سيفاستوبول ونورد ستريم المركز الخبري الوطني.

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