السوداني والسفير السعودي يناقشان تعزيز العلاقات وسبل تطويرها

2022/10/29 | 18:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت 10/29/2022، السفير السعودي...

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