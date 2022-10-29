محاولة لتسجيل أطول قطار ركاب في العالم

2022/10/29 | 18:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطّط شركة سكك حديد سويسرية لمحاولة تسجيل رقم قياسي لأطول قطار ركاب في العالم خلال رحلة، اليوم السبت، على أحد أروع المسارات عبر جبال الألب.

تفصيلا، تعتزم شركة “ريتيان” لسكك الحديد تشغيل قطار يبلغ طوله 1.9 كيلومتر، وتحديدا 1910 أمتار، يضم 100 عربة ركاب و4 محركات على طول مسار ألبولا/ برنينا من بريدا إلى برغون، بحسب ما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس.

وكانت منظمة اليونسكو قد صنفت في العام 2008 هذا المسار باعتباره موقعا للتراث العالمي، حيث يمر عبر 22 نفقا، بعضها بشكل حلزوني عبر الجبال، وفوق 48 جسرا، منها جسر لاندفاسر الشهير.

وتستغرق الرحلة بأكملها والبالغة حوالي 25 كيلومترا، حوالي ساعة.

وقال ريناتو فاسياتي، مدير شركة ريتيان، إن الهدف من تسجيل الرقم القياسي هو تسليط الضوء على بعض الإنجازات الهندسية لسويسرا والاحتفال بمرور 175 عاما على إنشاء السكك الحديد السويسرية.

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