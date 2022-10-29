خلال زيارته وزارة الصحة.. السوداني يؤكد أهمية توطين صناعة الأدوية محلياً وضرورة رعاية الطبقات الفقيرة

2022/10/29 | 18:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مقر وزارة الصحة، ورأس فور وصوله اجتماعا ضمّ وزير الصحة والملاكات الإدارية والفنية المتقدمة بالوزارة.

وأكد السوداني في بيان، أنه في “مستهل الاجتماع أكد على ضرورة النهوض بالقطّاع الصحي الذي يمثل أولوية للحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري”، مشيراً الى أن “الوزارة وعملها سيحظيان بدعم مباشر من رئاسة الوزراء، لافتاً الى أن “فريقا للمتابعة جرى تكليفه لتقصّي أدق التفاصيل في العمل الخدمي والإداري والفنّي للوزارة”.

ووجّه رئيس الوزراء بـ”ضرورة تطوير عمل العيادات الطبّية الشعبية والمراكز الصحية في عموم العراق، والارتقاء بما تقدّمه من خدمة للمواطنين في المناطق السكنية”.

كما أكد السوداني على “أهمية توطين صناعة الأدوية محلياً، وضرورة رعاية الطبقات الفقيرة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بما يتناسب مع دخلها المحدود”.

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