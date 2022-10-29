(بالصور).. المان سيتي يعتلي صدارة الدوري الانكليزي بتغلبه على مضيفه ليستر سيتي

2022/10/29 | 18:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعتلى فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بشكل مؤقت، بتغلبه على مضيفه ليستر سيتي (1- صفر)، اليوم السبت، في الجولة 14 من المسابقة.

ويدين مانشستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه البلجيكي كيفين دي بروين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (49).

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة أمام آرسنال، الذي سيواجه نوتنجهام فورست غداً الأحد.

في المقابل توقف رصيد ليستر سيتي عند 11 نقطة في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

واعتمد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، على طريقة اللعب 4-2-3-1، حيث تعاون جون ستونز مع إيميريك لابورت في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين مانويل أكانجي وجواو كانسيلو.

وتبادل رودري الأدوار مع إلكاي جوندوجان في وسط الملعب، وتحرك الثلاثي برناردو سيلفا وكيفن دي بروين وجاك جريليش، خلف المهاجم جوليان ألفاريز، الذي عوض غياب النجم النرويجي المصاب إيرلينج هالاند.

في الناحية المقابلة، اعتمد مدرب ليستر سيتي بريندان رودجرز، على طريقة اللعب 3-4-2-1، حيث تشكل الخط الخلفي من الثلاثي دانييل أمارتي وكاجلار سويونكو وووت فاييس.

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