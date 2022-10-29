عرّاب “افتح يا سمسم” واسمه بذاكرة ثلاثة اجيال.. من هو فيصل الياسري؟

2022/10/29 | 19:04 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

على اصابع اليد..



الواحدة وليس كلاهما، يمكن ان يُخلد من هو خلف الكواليس ليمارس مشقة الإخراج، فنادرون هم المخرجون الذين استطاعوا أن يخلدوا أسماءهم في أذهان الجمهور باشتغالهم على برامج تلفزيونية، وهذا ما فعله المخرج العراقي فيصل الياسري الذي رحل عن عالمنا الخميس عن عمر ناهز تسعة وثمانين عاما.

ترجل الياسري عن صهوة الإخراج والتلفزيون، سيترك اصابع في اليد خالية وليس اصبع واحد، فمَن يملك القدرة على نقش اسمه بذاكرة ثلاثة اجيال؟ أو من يملك القدرة على تقليد تجربة “الملف”، البرنامج الأشهر ومن بين الأكثر تفاعلاً ضمن اعمال الياسري؟.

فيصل الياسري هو عراب “افتح يا سمسم” النسخة العربية لبرنامج تلفزيوني شهير قدّر جمهوره بأكثر من 800 مليون شخص في ما يفوق 150 دولة، والذي استطاع أن يجمع حوله جمهورا من ثلاثة أجيال مختلفة، ويجد فيه كل جيل ما يعبّر عنه.

*حياته

كاتب ومخرج عراقي شهير ولد في الـ17 من شهر آب/ أغسطس عام 1933، حيث بدأ عمله في مجال الصحافة بفترة مبكرة من حياته عندما بلغ عمره 15 عاماً وأصدر روايته الأولى (كانت عذراء) عندما بلغ عمره 19 سنة.حصل الياسري على امتياز في فن الإخراج والإعداد التلفزيونيين من فيينا عاصمة النمسا، وعمل عام 1958 مخرجاً في تلفزيون بغداد كما عمل للفترة من 1959-1962 مخرجاً في تلفزيون ألمانيا الديمقراطية.

تنقل الياسري بين عدة بلدان أبرزها سوريا ولبنان والامارات وقطر والمانيا والنمسا واستراليا، وفي عام 1965 بدأ العمل في التلفزيون السوري لمدة 11 عاماً عاد بعدها إلى العراق للعمل على إخراج فلم روائي.في عام 1992 قدم الياسري برنامج “الملف” وكان من أهم وأبرز البرامج آنذاك، حيث لخص الياسري فيه آثار العمليات العسكرية على البنية التحتية والخدمات على المواطنين العراقيين في حرب عاصفة الصحراء.

ساهم الياسري في تأسيس تلفزيون بغداد الثقافي وكان مديره بين عامي 1994 و1995، وبعد عام 2003 أسس الياسري قناة الديار الفضائية.

بعدها، أخرج الياسري عدداً من الأفلام التسجيلية، مجموعة أفلام روائية منها: (الرأس) و (النهر) و (القناص) و (بابل حبيبتي)، كما أخرج عدة أعمال تلفزيونية أبرزها (دنانير من ذهب) و (اللغة العربية) و (المرايا) و (الدفتر الأزرق).

عمل الياسري مع مجموعة من الأسماء البارزة كـ “روجيه عسّاف” و”آمال عفيش” و”دريد لحّام” و”نهاد قلعي” و”رفيق السبيعي” والشاعر نزار قباني، فضلا عن زوجته الفنانة هند طالب.

*افتح يا سمسم

يعد الياسري عرّاب المسلسل التعليمي الشهير “افتح يا سمسم” الذي انطلق الجزء الأول منه عام 1979 من إنتاج مؤسسة البرامج المشتركة لدول الخليج العربي عن مسلسل أميركي يحمل اسم شارع سمسم الذي بدأ عرضه عام 1969 على الشاشات الأميركية ولاقى نجاحاً كبيراً وحاز على عدة جوائز.

وفي مقال سابق له في صحيفة “العرب” يقول الياسري “عدد غير قليل من عشاق برنامج افتح يا سمسم الذين تابعوه قبل ثلاثين سنة وأكثر ويشتاقون إليه وإلى أبطاله غير المنسيين، يعتقدون أنه من الصعب في أيامنا هذه إنتاج برنامج تلفزيوني يجذب الأطفال ويبهرهم كما فعل برنامجنا طيب الذكر”.

ورأى الياسري أن “التحدي يكمن في أيامنا هذه في كيفية إغراء الأطفال بين الثالثة والتاسعة من العمر للتخلي عن القنوات التي يتابعونها أو الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الملتصقين بها والتوجه بعض الوقت إلى شاشة تلفزيون يعرض برنامجا طموحا يقدم للمشاهدين الصغار ما ينفعهم ويمتعهم ويعلمهم ويعيد إليهم إنسانيتهم ويعوض بعض ما يفتقدونه من حقوق الطفولة في عالم مضطرب خطير قلب الكثير من العلاقات الاجتماعية والثقافية والتربوية”.

*وفاته

– توفي فيصل الياسري يوم الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، في العاصمة الأردنية عمّان، عن عمر ناهز 89 عاما بسبب المرض.

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