2022/10/29 | 19:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الشرطة المجتمعية ، اليوم السبت “ايقاف ٦ حالات ابتزاز الكتروني و١٢ حالة عنف أسري خلال ٧٢ ساعة.

وقالت المديرية في بيان صحفي “تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية في غضون ٧٢ ساعة، بعمليات منفصلة من إيقاف (٦) حالات ابتزاز الكتروني لفتيات ونساء، و (١٢) حالة عنف أسري لنساء وأطفال، فضلا عن حالتين لرجال في العاصمة بغداد، وعدد من محافظات البلاد الأخرى”.واضاف البيان “اتخذت الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين، وقامت بتأمين حسابات ضحايا الابتزاز، وحذف محتوى الابتزاز، كما قدمت الدعم المعنوي والنفسي لضحايا العنف الأسري، وتعهدت قيام مفارزها بزيارات دورية لمحال سكناهم ضمن مبدأ الرعاية اللاحقة للوقوف على أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم لهم”.جدير بالذكر أن عمليات الابتزاز ناجمة عن سوء استخدام الهواتف الذكية، وتعويل الضحايا على العلاقات القائمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الالكتروني.

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