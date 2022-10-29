2022/10/29 | 19:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 334yvuDpkoA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رُّمان قرية أرمشت في زاخو يدخل الأسواق العراقية والأوروبية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رُّمان قرية أرمشت في زاخو يدخل الأسواق العراقية والأوروبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).