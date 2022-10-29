تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السوداني والعاهل الاردني

2022/10/29 | 19:25 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يتلقى اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني.....

تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، هنأ فيه سيادته بمناسبة تسلّم مهامه وتشكيل الحكومة الجديدة ونيل ثقة مجلس النواب.

وشهد الاتصال تأكيداً متبادلاً على أهمية توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد السيد السوداني مواصلة التعاون بين العراق والأردن لما فيه مصلحة شعبي البلدين الشقيقين، وأمن المنطقة واستقرارها، كما شدد جلالة الملك على دعم بلاده لأن يضطلع العراق بدوره الرائد في المنطقة.المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء29-تشرين الأول-2022

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