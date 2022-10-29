2022/10/29 | 19:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة يلتقي نظيره المصريّ ويبحثان القضايا الاقتصاديّة، والإقليميَّة، والدوليَّة التي تحظى بالاهتمام المُشترَك

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، مع وزير خارجيَّة جُمْهُوريَّة مصر العربيَّة السيّد سامح شكريّ، سُبُل تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين، فضلاً عن بحث مُستجدات المُوقف التنفيذيّ للمشروعات المُشترَكة بين الدول الثلاث العراق، مصر، والأردن.جاء ذلك خلال لقاء جمعهما اليوم السبت المُوافق 2022/10/29، على هامش مُشارَكته في إجتماع وزراء الخارجيَّة التحضيريّ لمجلس جامعة الدول العربيَّة على مُستوى القمة في دورته الـ31 الذي تجريّ أعماله في الجزائر.وبحث اللقاء آخر المُستجدات الإقليميَّة والدوليَّة التي تحظى بالاهتمام المُشترَك، وتطوُّرات الأوضاع في المنطقة.وأكَّد الجانبان على أهميَّة اعتماد مبدأ الحوار للذفع بمستويات العلاقة بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، هنَّأ وزير الخارجيَّة المصريّ السيّد الوزير بمُناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، وتجديد الثقة له وزيراً لخارجيَّة جُمْهُوريَّة العراق، مُؤكِّداً رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائيَّة، وتوطيد التعاون المُشترَك وبما يحقق الازدهار والرخاء للشعبين الشقيقين، مُعرباً عن دعم جُمْهُوريَّة مصر العربيَّة لحكومة وشعب العراق.*********************بالإمكان الإطلاع على الخبر أعلاه في الصفحات والحسابات الرسميَّة التابعة لوزارة الخارجيَّة العراقيَّة التاليَّة: الموقع الإلكترونيّ : https://mofa.gov.iq/2022/10/?p=34395

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تؤكد دعمها لحكومة وشعب العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تؤكد دعمها لحكومة وشعب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).