السوداني يستقبل السفير السعودي

2022/10/29 | 19:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم السبت، السفير السعودي

لدى العراق عبد العزيز الشمري.

ونقل السفير برقية خطّية من العاهل

السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل

سعود، تتضمن تهنئة لرئيس

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