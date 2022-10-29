(بالصور).. الديوانية والنفط يتقاسمان نقاط المباراة بهدفين لكلاً منهما

2022/10/29 | 19:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خبر

شهد ملعب الكوت عصر اليوم السبت، مباراة فريقي الديوانية والنفط والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكلٍ منهما.

سجل فريق النفط الهدف الأول في الدقيقة (16) عن طريق اللاعب المحترف ديبس أكبار انتوي، وبعد مرور دقائق عدّة، عادل فريق الديوانية الكفة بتسجيله هدف التعادل عن طريق اللاعب حسين نجم بالدقيقة (25) من زمن الشوط الأول.

وعاد لاعب الديوانية نفسه ليسجل الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة (36) ولتستمر المباراة حتى الدقيقة (39) ليعادل كفة فريق النفط اللاعب ديبس أكبار انتوي هدف التعادل لفريقه.

ولم يشهد الشوط الثاني تسجيل أي هدف من كلا الفريقين لتنتهي المباراة بالتعادل (2 – 2).

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