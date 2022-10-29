2022/10/29 | 19:45 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: joIvCUzqa1o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سحل طبيب في أحد مستشفيات بغداد بعد رفضه صرف دواء لمريض غير موجود | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سحل طبيب في أحد مستشفيات بغداد بعد رفضه صرف دواء لمريض غير موجود | الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).