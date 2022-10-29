السوداني يؤكد مواصلة التعاون بين العراق والأردن

2022/10/29 | 19:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، هنأ فيه السوداني بمناسبة تسلّم مهامه وتشكيل الحكومة الجديدة ونيل ثقة مجلس النواب.

وشهد الاتصال بحسب بيان لمكتب السوداني “تأكيداً متبادلاً على أهمية توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وأكد السوداني مواصلة التعاون بين العراق والأردن لما فيه مصلحة شعبي البلدين الشقيقين، وأمن المنطقة واستقرارها، كما شدد جلالة الملك على دعم بلاده لأن يضطلع العراق بدوره الرائد في المنطقة.

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