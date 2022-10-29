روسيا تعلق مشاركتها في اتفاق الحبوب المبرم مع أوكرانيا برعاية الأمم المتحدة

2022/10/29 | 20:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت روسيا، السبت، إنها قررت تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة مع أوكرانيا، بعد هجمات الطائرات بدون طيار على مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، السبت، التي ألقت موسكو باللوم فيها على كييف.

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