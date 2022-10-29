الأمم المتحدة توثق تجارب الإيزيديون الناجون من الإبادة الجماعية عبر ارشيف رقمي

2022/10/29 | 20:09 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دهوك ﻧﺸﺮت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﯿﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﺟﻮﺟﻞ ﻟﻠﻔﻨﻮن واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أول أرﺷﯿﻒ رﻗﻤﻲ ﯾﻮﺛﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ الايزﯾﺪﯾﯿﻦ، اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺸﻜﻠﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻗﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﻌﺮاق ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ داﻋﺶ ﻓﻲ ﻋﺎم 2014.ﯾﺘﺄﻟﻒ اﻷرﺷﯿﻒ اﻻﯾﺰﯾﺪي اﻟﻤﻨﺸﻮر ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎرض رﻗﻤﯿﺔ أﻧﺸﺄﺗﮭﺎ 16 اﻣﺮأة أﯾﺰﯾﺪﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ …

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