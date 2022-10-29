الأمم المتحدة تنشر أرشيفاً رقمياً يوثق تجارب الإيزيديون الناجون من الإبادة الجماعية

2022/10/29 | 20:09 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – باريس تم إنشاء الأرشيف بمعرفة 16 امرأة إيزيدية بهدف توثيق التقاليد الثقافية الايزيدية المعرضة للخطر ودعم الصحة والرفاهية النفسية للناجين من اإلبادة الجماعية مقر مؤسسة يزدا، دهوك، العراق / معهد العالم العربي، باريس، فرنسا ﻧﺸﺮت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﯿﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﺟﻮﺟﻞ ﻟﻠﻔﻨﻮن واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أول أرﺷﯿﻒ رﻗﻤﻲ ﯾﻮﺛﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﯿﺰﯾﺪﯾﯿﻦ، اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺸﻜﻠﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ …

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