متظاهرون إيرانيون يواجهون أحكاما تصل إلى الإعدام

2022/10/29 | 20:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ القضاء الإيراني، السبت، محاكمة خمسة موقوفين في طهران يواجهون تهما قد تصل عقوبتها الى الإعدام، على خلفية احتجاجات تشهدها البلاد منذ أسابيع في أعقاب وفاة مهسا أميني، وفق ما أعلنت السلطة القضائية.

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