موقع متخصص: الخطوط القطرية تستعد لشهر مزدحم جدًا.. وستكون المفضلة لملايين المسافرين

2022/10/29 | 20:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

قال موقع “ترافل رادار” المتخصص بالسفر، ان الخطوط الجوية القطرية تستعد حالياً لشهر مزدحم جداً حيث ستصبح شركة الطيران الأولى المفضلة لملايين المسافرين حول العالم.

وأعلنت القطرية أنها “ستوفر لمشجعي كرة القدم فرصة عروض سفر حصرية، احتفالاً بكونها أول بطولة كأس العالم لكرة القدم تقام في الشرق الأوسط”.

ويتيح موقع القطرية على الإنترنت الكثير من العروض والباقات المتنوعة التي ستتيح فرصا رائعة للمسافرين الى الدوحة، وليس هذا الحافز الأول الذي قدمته للاحتفال بكأس العالم حيث قامت الشركة بجولة تفاعلية بالحافلة في جميع أنحاء أوروبا للمساعدة في إثارة حماسة مشجعي كرة القدم.

واضاف الموقع: شارك الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، السيد أكبر الباكر، حماسه في القدرة على المساعدة في استضافة الزوار في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة، حيث قال: نحن متحمسون للترحيب بالجماهير من جميع أنحاء العالم في قطر، ومع بقاء شهر واحد حتى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، وبصفتنا أفضل شركة طيران في العالم، نريد أن نقدم لعشاق كرة القدم هدية التواجد هنا في قطر لمشاهدة أكبر حدث كروي عالمي.

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