2022/10/29 | 20:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8fI_tLTLgMU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني خلال زيارته لوزارة الصحة: "المواطن منهك ولاتوجد لديه امكانية لشراء الدواء") نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني خلال زيارته لوزارة الصحة: "المواطن منهك ولاتوجد لديه امكانية لشراء الدواء") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).