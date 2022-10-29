الملك الأردني يهاتف السوداني: ندعم دور العراق الرائد في المنطقة

2022/10/29 | 20:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد العاهل الأردني الملك عبد الله

الثاني بن الحسين، اليوم السبت، لرئيس

الوزراء العراقي محمد شياع السوداني،

دعم بلاده لأن يضطلع العراق بدوره

الرائد في المنطقة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس

الوزراء،

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