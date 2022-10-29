صلاح الدين.. فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع داخل مساحات كبيرة من القصب والحشائش

2022/10/29 | 20:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، اليوم السبت، إخماد حادث حريق اندلع داخل مساحات كبيرة من القصب والحشائش المتيبسة في محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان، أن “فرق الدفاع المدني أخمدت حريقاً اندلع داخل مساحات كبيرة من القصب والحشائش المتيبسة في قضاء تكريت بمحافظة صلاح الدين”.

وأشارت المديرية، إلى “عدم تسجيل إصابات بشرية في الحادث”.

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