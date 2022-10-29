2022/10/29 | 20:34 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: حددت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت 10/29/2022،...

ظهرت المقالة نحو مليوني أسرة عراقية مشمولة برواتب الحماية الاجتماعية أولاً على المسلة.

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