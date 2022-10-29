2022/10/29 | 20:34 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: حبيب عبد ‎لدى باريس اتفاقية توأمة مع مدينة واحدة فقط، وهي...

ظهرت المقالة بين بغداد و باريس أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بين بغداد و باريس) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بين بغداد و باريس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).