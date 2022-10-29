السوداني يستقبل السفيرة الأمريكية لدى العراق

2022/10/29 | 20:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، السفيرة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي.

ونقلت رومانوسكي بحسب بيان لمكتب السوداني “تهنئة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لرئيس الوزراءبمناسبة تسلّم مهامه، وتشكيل الحكومة الجديدة، ونيل ثقة مجلس النواب”.

وجرى خلال اللقاء بحسب البيان “البحث في مجمل العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تطويرها، وفقاً لما تتطلبه مصلحة الشعبين الصديقين”.

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