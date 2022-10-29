ديالى.. اصابات السرطان تزداد 5% سنويًا وثلث المصابين تحت سن البلوغ

2022/10/29 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر في دائرة صحة ديالى، اليوم السبت، عن تقرير مهم يفصح عن اخر مستجدات مرض السرطان في المحافظة، فيما بين ان ثلث المصابين بالمرض هم دون سن البلوغ.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، إن "الامراض السرطانية شهدت بعد 2003 ارتفاعا مضطردا بحسب قوائم المصابين الموثقة لدينا والتي للاسف لا تعكس حجم الاصابات الحقيقي، لان جزءا ليس قليلا منهم يذهب للعلاج في كردستان او بغداد او محافظات اخرى".

وأضاف، أن "دائرته اعدت تقارير عن احصائيات المصابين بالامراض السرطانية وتبين بانها تزداد 5% سنويا وان 30% من ضحايا سيد الامراض "في اشارة الى السرطان" هم دون 18 سنة وهذا امر يحتاج الى تحقيق لانه يعكس مؤشرات خطيرة تستدعي المراجعة والتحليل لبيان الاسباب التي دفعت الى تزايد الاعداد بشكل مثير للقلق".

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