2022/10/29 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشف النائب هادي الاسلامي، اليوم السبت، عن تعهد الحكومة خلال التصويت على منحها الثقة، بدراسة إمكانية إطلاق درجات وظيفية ضمن موازنة 2023.

وقال السلامي لـ(بغداد اليوم)، إن "إضافة درجات وظيفية في الموازنة من اختصاص الحكومة ومن خلال تشكيل لجنة خاصة تشترك بها وزارتي المالية و التخطيط والوزرات الاخرى". وأضاف، أنه "تم التصويت على الحكومة الجديدة بعد أن تعهدت بقيامها بإعداد الموازنة ودراسة إمكانية اضافة درجات وظيفية جديدة في مختلف الوزرات وتضمين تخصيصات مالية لهذه الدرجات في الموازنة".ومنح مجلس النواب يوم الخميس الماضي الثقة لحكومة محمد شياع السوداني بواقع 21 وزيرا بالأغلبية المطلقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يتعلق بالتعيينات.. الكشف عن تعهد أطلقته حكومة السوداني خلال جلسة منح الثقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يتعلق بالتعيينات.. الكشف عن تعهد أطلقته حكومة السوداني خلال جلسة منح الثقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).