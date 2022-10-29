العراق ثانياً في قائمة أكثر الدول استيراداً من إيران خلال 7 أشهر

2022/10/29 | 21:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أظهرت بيانات مصلحة الجمارك الايرانية، تصدير بضائع الى العراق والامارات بأكثر من 7.5 مليار دولار خلال سبعة أشهر.

وقال المتحدث باسم مصلحة الجمارك، مرتضى عمادي في بيان اوردته وكالة انباء "فارس"، إن الاسواق التصديرية الرئيسية الخمسة للسلع الايرانية كانت في الشهور السبعة، الصين والعراق والإمارات وتركيا والهند تواليا.

وبيّن أن الصادرات الى الصين بلغت 9.181 مليار دولار، وللعراق 4.029 مليار دولار، والإمارات 3.476 مليار، وتركيا 3.081 مليار، والهند 1.098 مليار دولار.

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