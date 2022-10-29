2022/10/29 | 21:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال عضو مجلس النواب مصطفى سند، اليوم السبت، إنه ناقش مع وزير الكهرباء زياد علي، ملفين أحدهما تثبيت عقود الكهرباء.

وكتب سند في منشور على جداريته بموقع فيس بوك، "زيارة وزير الكهرباء زياد علي في منزله في البصرة لغرض تقديم التهنئة والدعم، كما تضمنت الزيارة مناقشة التحديات القادمة ومناقشة مشكلة الكهرباء في بغداد خصوصاً والفرات الاوسط والمنطقة الشمالية الغربية عموماً".

وأضاف، "كما تضمنت الزيارة موضوع ضرورة استقرار الكهرباء في المنطقة الجنوبية من خلال تمكين الاشخاص المناسبين للمهام، وضمان إمدادات الغاز والوقود واجراء الصيانة المبكرة وتنفيذ عدد من خطوط النقل والمحطات المتنقلة".

وتابع، "الملف الثاني كان يخص عقود الكهرباء وتم رسم خطة لتنفيذ عملية التثبيت، ووجدنا الروح الانسانية مع العقود حاضرة في شخص الوزير، كذلك تم الاتفاق على ضرورة استحصال قرار لمجلس الوزراء يغطي ايضاً الشريحة ما بعد ٢-١٠-٢٠١٩".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: ناقشت مع وزير الكهرباء ملفين أحدهما تثبيت العقود) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: ناقشت مع وزير الكهرباء ملفين أحدهما تثبيت العقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).