2022/10/29 | 21:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والسعودية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم السبت، السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، ونقل السفير برقية خطّية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتضمن تهنئة لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة تشكيل الحكومة ونيلها الثقة في مجلس النواب".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها على مختلف الصعد والمجالات، لما فيه مصلحة الشعبين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل لقاء السوداني والسفير السعودي لدى العراق) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل لقاء السوداني والسفير السعودي لدى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).