توب 5: قتلى ومصابون في هالوين كوريا الجنوبية.. والحرس الإيراني يحذر السعودية

2022/10/29 | 21:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من مقتل وإصابة العشرات خلال احتفالات الهالوين في كوريا الجنوبية، واستدعاء قطر سفير ألمانيا احتجاجًا على تصريحات حول استضافة كأس العالم، وتحذير الحرس الثوري الإيراني للقيادة السعودية، وصولا إلى توتر في الأجواء بين واشنطن والرياض بسبب الصراع المحتدم على النفط...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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