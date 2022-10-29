2022/10/29 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني والبارزاني يتّفقان على حل المشاكل في الإطار الإتحادي خبراء: إجراءات الحكومة تطمئن الشارع بجدّية التعامل مع الأزمات أربيل – فريد الحسن بغداد – قصي منذر جدد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، التعبير عن تهانيه لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بمناسبة تسنمه مهام منصبه متمنيا له الموفقية ، كما عبر عن دعمه ودعم إقليم كردستان […]

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