2022/10/29 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يبحث علاقاته مع الجزائر والكويت ويؤكد الحرص على تطويرها الجزائر – الزمان بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، الملفات الثنائيّة المهمة والقضايا ذات الاهتمام المُشترَك.وقالت الوزارة في بيان أمس إن (حسين التقى ، بوزير خارجيَّة الجزائر رمطان لعمامرة، على هامش مُشارَكته في اجتماع وزراء الخارجيَّة التحضيريّ لمجلس جامعة الدول العربيَّة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يبحث علاقاته مع الجزائر والكويت ويؤكد الحرص على تطويرها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يبحث علاقاته مع الجزائر والكويت ويؤكد الحرص على تطويرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).