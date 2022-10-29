2022/10/29 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيدان يؤكد السعي لمنح المرأة مناصب قيادية في القضاء بغداد – ندى شوكت ثمن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، عمل رابطة القاضيات العراقية، وأكد سعي القضاء لمنح وتقليد المرأة مناصب قيادية في المجلس.وقال خلال كلمة في الاجتماع السنوي الأول للرابطة إن (هذا المؤتمر يعد النشاط الأول لرابطة القاضيات ،وحريصون على إعطاء الزخم الذي تستحقه […]

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