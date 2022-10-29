رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان على دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي

2022/10/29 | 21:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل رئيس الجمهورية •••••••••• إلتقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، رئيس الجمهورية السيد عبد اللطيف جمال رشيد.وجرى خلال اللقاء التباحث بشأن مجمل الاوضاع العامة السياسية والاقتصادية والامنية، والتأكيد على أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة كافة للمضيّ قدما بتحقيق الإصلاحات، ودعم جهود الحكومة في […]

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